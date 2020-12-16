شكرا لقرائتكم خبر عن إليشيا كيز تحمس معجبيها لمفاجأة جديدة من داخل الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إليشيا كيز تعمل حاليا على تنفيذ عمل موسيقى جديد ، فقد قررت النجمة الشهيرة أن تثير حماس وفضول محبيها وعشاقها على طريقتها الخاصة.



اليشيا (1)

نشرت إليشيا كيز على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من ٢٠.٤ مليون شخص عدة صور التقطت لإليشيا كيز من داخل الاستوديو ، ثم علقت النجمة الشهيرة على صورها فكتبت :" انتظروا حتى تسمعوا هذا " ، لكن لم تكشف النجمة الشهيرة عن أى تفاصيل خاصة بالعمل الجديد الذى تعمل عليه الآن أو موعد إطلاقه و تترك الأمر " مفاجأة " .



اليشيا

يذكر أن إليشيا كيز ستحيى سلسلة حفلات فى المملكة المتحدة وإيرلندا و ذلك من أجل دعم البومها الغنائى الجديد "ALICIA" ، و من المقرر أن تكون هذه الحفلات فى شهر يونيو المقبل ، وتبدء حفلات اليشيا كيز بالحفل الذى ستحيه يوم الخميس 3 يونيو 2021 فى دبلن 3 أرينا بايرلندا ، ثم تحيى حفل آخر فى الأحد 6 يونيو 2021 بـ MANCHESTER AO Arena ، بينما تحيى حفل ثالث يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 فيLONDON O2 Arena ، و حفل آخر يوم الخميس 10 يونيو 2021 فى BIRMINGHAM Utilita Arena .