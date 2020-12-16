هذا هو سر “الشارة الخضراء” المعلقة على صدر حاكم دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أثارت الشارة الخضراء الملعلقة على صدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تساؤلات عديدة حول ماهيتها وإلى ما ترمز.
وكشفت صحيفة إماراتية، اليوم الثلاثاء، عن سر “الباج الأخضر” الذي يعلقه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على صدره مؤخرا، فمنذ أيام بدأ حاكم دبي في الظهور بعدد من المناسبات، معلقا “باج” (شارة) باللون الأخضر على صدره، انتشرت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سره وإلى ماذا يرمز.
وقالت صحيفة “الإمارات اليوم”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هذا الباج” يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.
ويشير “الباج”، بحسب المصدر ذاته إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين بفارق يصل إلى نحو شهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن راشد كان قد تلقى قبل أيام الجرعة الثانية من اللقاح، فيما كان قد نشر صورة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى.
وأوضحت أن حاكم دبي ارتدى “الباج” تقديراً لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.
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