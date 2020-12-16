تراند اليوم : “هيدي كرم” أنا شخصية متشائمة ولا أحب بسهولة.. إتفرج

الفنانة هيدي كرم تحدثت عن إن هناك نوعين من البشر منهم من يتعلق بالحب بسهولة وآخرين من الصعب أن يحبوا بسهولة.

وخلال برنامج “راجل و2 ستات” الذي تقدمه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن أنها تنتمي لنوعية الناس الذين يقاوموا الحب وهؤلاء متشائمون فهي قلقة وتتوقع السيء في أي علاقة، ولكنها تعمل على تجنب هذا الشعور.

على صعيد آخر تخوض الفنانة هيدي كرم تجربة البطولة المطلقة خلال أحدث مسلسلاتها “كواليس”.

تحدثت هيدي عن المسلسل، مبدية إعجابها به ووصفته أنه اجتماعي بسيط، موضحة أنه شكل مختلف من المسلسلات.

أكملت خلال لقاء مع برنامج Its Show Time أن المسلسل مكون من 21 حلقة كل حلقة مدتها 15 دقيقة.

وعن دورها قالت إنها تقدم شخصية “سهيلة” مديرة شركة “كواليس”، موضحة أنها حتى إذا كررت شخصية سبق وقدمتها، لكن طالما أن المسلسل مختلف تتشجع وتقدمها.

تدور أحداث المسلسل داخل شركة “كواليس”، ويتناول علاقة الموظفين داخل الشركة وما يمرون به.

مسلسل “كواليس” بطولة هيدي كرم ونورهان وكريم الحسيني وياسمين رحمي ومن تأليف رأفت رضا، إخراج محب وديع.

