نجوم استثمروا نجاحاتهم وقدموا أفلام وثائقية فى 2020 أبرزهم تايلور سويفت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه عدد من أهم و أبرز إيقونات الموسيقى و الغناء خلال عام 2020 لتقديم أفلام وثائقية موسيقية تكشف عن الكثير من الكواليس التى لا تظهر لنا كمتابعين عاديين، وفى الحقيقة لم تركز هذه النوعية من الأفلام فقط على اسرار من حياتهم لكن لجأ الكثير من النجوم لاستثمار نجاحاتهم وتقديم للعديد من اللقطات المأخوذة من حفلاتهم الضخمة وجولاتهم الغنائية ليرتكز عليها الفيلم الوثائقى ، ومن أبرز الأفلام الموسيقية الوثائقية التى تم تقديمها خلال عام 2020 هو فيلم " American Utopia " للمخرج الشهير سبايك لى وهو العمل الذى يرصد أهم أعمال برودواى لنسخة معدلة من ألبوم " American Utopia " للأيقونة الموسيقى البريطانى ديفيد بيرن، إضافة الى العديد من الأغانى والمساهمات من خلال حياة بيرن المهنية .

كما قدم خلال العام فيلم وثائقى حمل اسم " Zappa " عن الموسيقى والمنتج ومصمم أغلفة الألبومات فرانك زابا ، وهوالعمل الذى يعطى نظرة ثاقبة على الكثير من اسرار حياته، والفيلم كتبه وإخراج أليكس وينتر .

أما النجمة العالمية تايلور سويفت قررت أن تستثمرنجاحها فقدمت فيلم موسيقى وثائقى حمل اسم " Folklore: The Long Pond Studio Sessions (I) " وهو الفيلم الذى قامت سويفت بنفسها بإخراجه، وتقدم النجمة الشهيرة أغنيات ألبومها بالترتيب وتتحدث عن سركل أغنية وقصتها .

كما دخل قائمة النجوم الذين قدموا أفلام وثائقية موسيقية خلال عام 2020 هو النجم الشهير شون مندس الذى يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم ، و الفيلم حمل عنوان " Shawn Mendes: In Wonder " وهو من اخراج جرانت سينجر ، ويستعرض الفيلم العديد من محطات شون مندس فى السنوات القليلة الماضية وحتى وصوله للقمة و تحوله لواحد من أهم نجوم الغناء فى العالم .

وبعد أن حقق الفريق الكورى الشعير بلاك بينك " blackpink " قررت عضوات الفريق استثمار هذا النجاح ، و ذلك بالتعاون مع " نيتفليكس " ، حيث تم تقديم الفيلم الوثائقى " Blackpink: Light Up The Sky " و هو من اخراج كارولين سوه، ويضم الفيلم العديد من اللقطات الحية ومقابلات مع كل عضوة من عضوات الفريق الذى استطاع أن يحقق نجاح مذهل خلال فترة قصيرة و تصدر الرسومات البيانية باستمرار سواء بأغنياتهم أو من خلال الألبوم الأخير الذى حمل اسم " the album " .

أما فريق البوب الكورى BTS الذى ارتبط اسمه بتحقيق النجاحات المذهلة و الأرقام القياسية المميزة ، فهو أيضا قدم فيلم وثائقى خلال عام 2020 ، و حمل الفيلم اسم " Break the Silence: The Movie " وهو من اخراج جون سو بارك ، ووصلت مدة الفيلم الى 90 دقيقة .