شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يخوض مغامرة لالتقاط صورة مع سيدة سائقة تاكسى: ست مصرية أصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم آسر ياسين على التقاط صورة مع إحدى معجباته، أثناء قيادته لسيارته فى أحد الشوارع، حيث ظهر وهو داخل سيارته بجوار السيدة التي تعمل سائقة سيارة أجرة، وسط محاولات منه لالتقاط صورة جيدة معها، وكتب قائلاً: "ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسى بتاعها.. وده مايمنعش إنها كانت هاتخبط عربيتى وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة".

وظهر آسر ياسين في أحدث صورة له من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر خلال الصورة وهو برفقة زوجته، كما تميز بلوك فيلمه الجديد الشايب، الذى سبق وروج له بافتتاحية مهرجان القاهرة السينمائى، ليعلق على الصورة: "الشايب والجميلة".