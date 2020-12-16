شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يروج لمسلسل " لؤلؤ".. وابنته ليلى تهنئه: "مبروك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد زاهر جمهوره، بوستر مسلسل" لؤلؤ"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب زاهر قائلا: "انتظروا مسلسل لؤلؤ بطوله النجمة مي عمر ابتداءا من ٢٧ ديسمبر علي on يارب يعجبكم ان شاء الله"، وهنأته ابنته ليلى زاهر على المسلسل قائلة: "مبروك يا حبيبى".



أحمد زاهر

تبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، يوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، على قناتى on وon drama، كما يتم عرض المسلسل على منصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

وخلال أحداث المسلسل تجسد مى عمر دور مطربة وتعمل فى إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التى تتعرض لها فى بداية مشوارها، حيث صورت فى ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر تمر بأكثر من مرحلة فى أحداث المسلسل.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.