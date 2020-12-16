شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: تركت بيت أهلى سنة بسبب رفضهم دخولى معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الإعلامية هبة الأباصيرى بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب فى برنامج its show time، المذاع على قناة cbc، وفى بداية اللقاء سألتها من هى سميحة أيوب، وردت: "إنسانة عادية زى أى ست بيت بسيطة متواضعة بحب شغلى جدا".
وتابعت سميحة: "دخلت معهد الفنون المسرحية وأنا عندى 14 سنة، وأمى طيبة وحنينة ولكن كانت تعاملنا بشدة وعنف عشان والدى كان على طول مسافر، وخالى هو اللى وقف جنبى عشان أدخل المعهد، وسيبت البيت وقاعدت معاه سنة بسبب إن أهلى رفضوا دخولى المعهد فى الأول".
وتقدم هبة الأباصيرى حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا فى تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.
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