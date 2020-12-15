موجز الخليج 365 للسيارات.. أزمة فولكسفاجن وBMW تكشف عن X5 M

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة بي إم دبليو عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز X5 M عالي الأداء التي تعزز أسطولها من سيارات SUV. خفضت فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، إنتاج أحد مصانعها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به. تطرح لكزس اليابانية النسخة الأحدث من طراز IS بداية عام 2021، لتدخل في منافسة مع بي إم دبليو الفئة الثالثة وجينيسيس G70. كشفت ماركة أودي الألمانية عن قدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز A6 الذي تقدمه للأسواق بإمكانيات محدثة، ومجموعة متميزة من الفئات.



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