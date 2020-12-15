عمرها 101 عام.. شفاء أكبر مسنة تونسية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تقدمها في العمر وبلوغها لسن 101 عام، استطاعت الحاجة السيدة أن تشفى من فيروس كورونا وتتجاوز حالتها الحرجة التي لازمتها

هذه المسنة من منطقة سبيبة من محافظة القصرين حظيت برعاية صحية جيدة رغم عدم إيوائها في أي مشفى والتزامها بالحجر الصحي الذاتي فقط، تغلبت على الفيروس وهزمته لتثبت أن العزيمة والإرادة أقوى من هذا اللعين.



هذه المسنة لا تعاني من أمراض مزمنة ما جعلها تسيطر على هذا الفيروس بفضل حبها للحياة وتشبثها بالأمل.

لم يكن أحد يظن أنها ستتغلب على هذا الفيروس وتنجو منه لتصبح ثاني أكبر الناجين في تونس، حتى الآن، بعد رجل مسن من بلدة رأس الجبل بمحافظة بنزرت.

وما جعل هذه المعمرة تتمتع بذاكرة قوية وتتميز ببنية جسدية جيدة هو عيشها في أرياف القصرين التي تجود أرضها بأكبر مخزون من الأعشاب البرية المفيدة لتقوية المناعة ولتحسين الجهاز التنفسي، فضلا على تميزها بهواء نقي وبيئة صحية سليمة وآمنة.

وهاجم فيروس كورونا هذه العجوز دون أعراض واضحة، باستثناء ارتفاع درجة حرارتها، ما جعل جهازها المناعي يتمكن من التغلب على الفيروس.

وأعلن مدير الصحة الأساسية بالقصرين منصف المحمدي تماثل هذه الحالة للشفاء في المدة الأخيرة، مؤكدا أن هذه المسنة هي الآن في حالة صحية جيدة.

وتابع: "لقد تغلبت عن المرض دون دخولها أي مشفى، وإنما خضعت لفترة الحجر الصحي في منزلها".

وتسجل تونس وفق آخر احصائيات رسمية لها 111.758 حالة من بينها 3915 وفاة.

وأعلنت السلطات التونسية أنها ستحصل على 2 ملايين جرعة من لقاح كورونا من شركة فايزر الأمريكية بداية من الربع الثاني لسنة 2021 إثر توقيع اتفاق يجيز الحصول على الكمية المذكورة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسعر 7 دولارات للجرعة الواحدة.