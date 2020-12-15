زوجة الفيشاوي تعلق على هذا الفيديو: "ده مش صوتي.. ستات تخاف متختشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على فيديو متداول لهما من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 والتي أقيمت في الفترة من 2 ديسمبر الحالي وحتى 10 من نفس الشهر.

ويظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يلتقط صورة مع الفنان شريف رمزي، بينما صوت في الخلفية ادعى ناشر الفيديو أنه لزوجة الأول وتخاطبه قائلةً: "أحمد تعالى اقعد جنبي.. أحمد تعالى هنا".

وكشفت زوجة الفيشاوي حقيقة الفيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قائلةً: "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا.. وكمان مقولتش تعالى اقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي عليّ.. واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي".

أضافت: "يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زييّ زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟ واللي بتقولوا تعالى هنا.. طب لما هو يروح هنا أنا هروح فين؟".

تابعت: "على فكرة أنا أتقل وأرسن وأعقل بكتير إني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي.. وأنا أحب احترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي".

استكملت: "ولاد اللذينة فلتوا مني.. بس معلش المرة الجاية هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا".

ومن جانب آخر؛ يشارك أحمد الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، مع النجوم: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح وغيرهم.