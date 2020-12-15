هنا الزاهد تصرخ وتتعرض لصدمة على الريد كاربت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كرمت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان نجم العرب، الفنانة هنا الزاهد، وفازت بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "الغسالة".

وأثناء حضور هنا الزاهد للمهرجان لتسلم جائزتها، تعرضت لموقف جعلها تصرخ بقوة على الريد كاربت.

وخلال إجرائها حوارا مع إحدى المراسلات على السجادة الحمراء، سألتها الأخيرة عن إطلالتها ووصفتها بأنها غير عادية، فردت الزاهد: "اتكلم على إيه يعني؟ الفستان بتاعي أنا شرياه من مصمم فرنسي وبس"، سألتها مجددا: "أنا عايزة أعرف حاجة.. إنتي رفيعة وحلوة كده إزاي؟"، فردت هنا: "والله؟ ربنا يخليكي ده عادي والله".

المراسلة أضافت مخاطبة هنا الزاهد: "أنا شفط وشفطت.. ونفخ ونفخت.. كيرياتين وبوتكس وفيلر.. عملت كل حاجة يا أختي ومنفعش"، لترد "هنا" المصدومة: "لا والله إنتِ زي القمر.. لا متقوليش كده"، ثم فوجئت الفنانة بأنها تعرضت لمقلب وأن مخاطبتها رجل وليست فتاة، فصرخت بصوت عالِ مرددة: "لا لا لا.. إيه ده دي طلعت راجل.. حرام عليك".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور المهرجان، ومنهم: إيمان العاصي، هشام ماجد، شيكو، أمير طعيمة، محمد نور، سامح حسين، إنجي المقدم، عاصي الحلاني، أحمد زاهر، سامح عبدالعزيز، حكيم، زينة، محمد عبدالرحمن، رامي جمال وزوجته، الإعلامية دعاء عامر، الإعلامي عمرو عبد الحميد، وغيرهم.

وكرم المهرجان عددا من نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام في مصر، وذلك بناء على استفتاء واختيارات الجمهور.

وكرمت إدارة المهرجان الفنان أحمد زاهر ومنحته جائزة أحسن ممثل لعام 2020، كما حصلت الفنانة إنجي المقدم على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، وحصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة"، وتم تكريم هشام ماجد وشيكو وحكيم وزينة ورامي جمال وغيرهم.