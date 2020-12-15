(8) يناير| إعلان نتائج "جائزة ساويرس الثقافية" في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، التي تنظمها مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم المرشحة للفوز بجوائز الدورة الـ16.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي: ("بياصة الشوام" لـ"أحمد الفخراني"، "ما تبقى من الشمس" لـ"أحمد المرسي"، "ترتيبات عشوائية" لـ"دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ"شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ"نورا ناجي").

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية؛ تصدرت القائمة القصيرة مجموعات: ("لصوص النوم" لـ"أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة" لـ"أميمة صبحي"، "كأن تنقصه الحكاية" لـ"جيلان الشمسي"، "خطط طويلة الأجل" لـ"محمد فرج"، و"تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي").

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب كالتالي: ("الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ"أحمد إيهاب عبدالوارث"، "عبدالله" لـ"بولا تادرس ثابت"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ"محمود حسن عبدالعليم"، "هاملت" لـ"السيد عبدالنبي"، و"الكيلو 35" لـ"محمود أحمد عبدالرحمن").

وحرصًا من مؤسسة ساويرس على تطوير الجائزة ودعم شباب الأدباء المصريين، فقد تم الإعلان هذا العام عن تقديم جائزة الترجمة التي تهدف إلى الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة بالمركز الأول فرع شباب الأدباء، إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تضاف إلى الجائزة النقدية.

جدير بالذكر أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بالعالم بسبب تفشي جائحة كورونا، فقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم للجائزة وتسلُّم الأعمال إلكترونيا، في 13 يوليو 2020، وذلك حرصًا من "مؤسسة ساويرس" ومجلس أمناء الجائزة، على دعم الأدباء والكتاب المصريين خلال هذه الفترة، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم للدورة السادسة عشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وقد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1263 عملاً في مختلف فروع الجائزة، وتم تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

ومن المقرر إقامة حفل إعلان النتائج النهائية، في 8 يناير 2021، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005؛ لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين؛ بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 16 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.