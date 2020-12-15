"أنا وأنت بـ100 لمة".. عمرو دياب يطرح برومو أغنية "محسود" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح النجم عمرو دياب، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، برومو أغنية "محسود"، ضمن ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "يا أنا يا لاء" والمقرر صوره يوم 25 ديسمبر الحالي.

وتقول كلمات أغنية "محسود" لعمرو دياب: "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، بعد اللي أنا دقته، كله بيجي بوقته، قدامنا طول الليل مواويل، أنا وأنت بـ100 لمة، مش محتاجين لمة، لمة بشوفك بنسى أنا مين".

وغنى عمرو دياب "محسود" لأول مرة مساء الجمعة الماضية، في حفل قصر عابدين، وهي كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

يأتي هذا بعدما طرح الهضبة ظهر اليوم الثلاثاء، برومو أغنية "يا أنا يا لاء"، والتي سيحمل اسمها الألبوم المقرر صدوره للفنان الكبير يوم 25 ديسمبر الحالي.