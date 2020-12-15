بالصور| أحمد مبارز يكشف كواليس أحدث جلسة تصوير لإيمان العاصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

خضعت الفنانة إيمان العاصي لأكثر من جلسة تصوير مؤخرًا، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد مبارز.

وكشف مبارز في بيان صحفي عن كواليس العمل مع إيمان، قائلًا "اتفقت مع إيمان العاصي على الظهور بإطلالتين مختلفتين، وذلك بالتعاون مع الاستايليست إيمان الخميسي، وتظهر إيمان في السيشن الأول بلوك هادئ وبسيط ببدلة تحمل توقيع مصمم الأزياء محمد صلاح، أما اللوك الثاني فتظهر إيمان فيه بشكل جرئ ومختلف مليء بالألوان".

وقال مبارز "إيمان من النادر أن تخضع لجلسة تصوير خاصة وأن تظهر فيها بشكل مختلف، ولذلك اتفقت معها ومع الستايلست إيمان الخميسي على أن نقوم باللعب بالألوان، ولكن في كل لوك منهم نحاول أن نظهر جمال وجهها وشكلها وعيونها وهو ما ساعدتنا فيه الماكييرة دينا الكاشف والكوافير مصطفى لطفي".

وتابع أحمد مبارز "وحقيقي كانت كواليس التصوير مريحة خاصة مع اعتمادنا علي الإضاءة الطبيعية في التصوير في اللوك الاول، ولكن في اللوك التاني كان الاعتماد ان يظهر درامي بعض الشيء من خلال إضاءة خاصة، فلقد كان مقصودا أن تكون تفاصيل ملامحها ظاهرة بشكل مختلف في هذا التصوير".

إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "عمّار" ضمن قسم عروض منتصف الليل، وشاركها البطولة شريف سلامة، تأليف هيثم وأحمد الدهان، إخراج محمود كامل.