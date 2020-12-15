(تفاصيل) .. موعد عرض مسرحية هابي نيو يير بالعربي

أعلنت الفنانة شيماء سيف موعد عرض مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "شيماء": "بسم الله توكلنا على الله.. وعدناكم بمفاجأة في 2021.. هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا.

وأضافت: العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة راس السنة 2021

اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show (ماركيي) – كايرو فستيفال سيتي – التجمع الخامس.، تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر.

وتابعت: يفتح باب الحجز يوم الخميس 17 ديسمبر.. مستنينكم يوم 31 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً .. يجب الحضور بالكمامة ..

ممنوع دخول الموبايل داخل المسرح ".

اقرأ .. بسبب فستانها الأسود الأخير.. توقعات حول "حمل" شيماء سيف

وفي نفس السياق، قرر فريق عمل مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" بدء عرض المسرحية مع احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث سيتم عرض المسرحية بدءً من ليلة 31 ديسمبر على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس في تمام التاسعة مساءً.



العرض بطولة نخبة من نجوم الكوميديا، وهم:" بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، شيماء سيف، سامية الطرابلسي ".