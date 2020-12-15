خالد النبوي يعرب عن سعادته بعد تكريمه بمهرجان (نجم العرب)

كرم مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم يوم السبت الماضي، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020، وأبرزهم خالد النبوي، يسرا، حكيم، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر.

وفي نفس السياق، أعرب الفنان خالد النبوي عن سعادته بحصوله على جائزة الجمهور العربي بحفل نجم العرب، حيث نشر صورة بعد تكريمه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

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وظهر "النبوي" في الصورة مع فريق عمله الذي حمل الجائزة التي نالها عن مسلسل "لما كنا صغيرين"، و"ممالك النار"، معلقًا عليها: "فرحتهم بالجايزة أحلى من الجايزة، الفريق اللي دايما شغالين معايا ورا الكاميرا، حقهم النهاردة يبقوا قدمها".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن والدراما، ومنهم ريهام حجاج ومحمود حميدة، بالإضافة إلى ظهور الفنانين أشرف زكى ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين المشاركين، والذي تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.