تراند اليوم : أسر ياسين يدعم الست المصرية بصورة : كانت هتخبطني – إتفرج

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه بصورة مع سائقة تاكسي في أحد شوارع القاهرة.

بعد إعجابه بقميصه… أحمد الفيشاوي لآسر ياسين: لو هتورد علي جنه هتشوف العصافير دي هناك

ونشر آسر ياسين الصورة عبر حسابه على Instagram، وكتب معلقا عليها: “ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها.. وده ما يمنعش أنها كانت هتخبط عربيتي وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة”.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي آسر ياسين بهذه اللفتة الإنسانية منه.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في مسللس “نمرة اتنين” في حلقة “أنت فين” مع أروى جودة.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.



