تراند اليوم : شاهد – كنزي عمرو دياب تثير ضجة بملابسها العريانة مع صديقتها

أثارت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة جريئة أطلت فيها بملابس كاشفة مع صديقتها عبر موقع “انستغرام”.

وأتت صورة كينزي بعدما نشرت في وقت سابق مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع صديقتها بعفوية، من دون القيام بأي حركات مستفزة أو خاطئة، إلا أنها أثارت انتباه المتابعين لأنها ابنة “الهضبة”، مما عرّضها لبعض التعليقات المزعجة، علماً أن كنزي تمارس هواية الرقص باستمرار وهي محترفة في الرقص.

من ناحية أخرى، أعادت كل من جانا وكنزي، متابعة زوجة والدهما الفنانة دينا الشربيني، على الرغم من رفض والدتهما زينة عاشور وشقيقهما عبدالله للأمر وإصرارهما على عدم تقبّل ارتباطها بالنجم المصري.

ويرجّح تصرف دينا وزينة، إلى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنكليزي كزوجة، باعتبار أنها تحمل هذه الجنسية هي و”الهضبة”.

وتصدّر الثنائي في الفترة الأخيرة لائحة الأكثر تداولاً على “تويتر”، بعد نشوب خلاف كبير بينهما، إلا أن مصادر مقرّبة منهما نفت هذا الأمر.



