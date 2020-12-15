تراند اليوم : نيرمين الفقي .. هيا إزاي قمر كده – إتفرج

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي في الصورة بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بلوزة باللون الأحمر وبنطلون ابيض مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت نيرمين الفقى على الصورة قائلة: “مساء الخير و السعاده”

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-انتي بتصغري بجد شكلك يجنن

-قمررررر

-ازااي حلوووة كده

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.