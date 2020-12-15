تراند اليوم : رضوي الشربيني .. ممنوع الإقتراب أو التصوير

طالبت الإعلامية رضوى الشربيني بإعدام المتحرش والمغتصب بعد تكرر هذه الحوادث.

كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع Twitter: “ربنا سبحانه و تعالى وجميع الاديان السماويه تنص على احتشام و ستر المرأه لنفسها…لكن كمان الدين اللى بتتكلموا عنه ماقلش انه الست الغير ملتزمه ينفع تتحرشوا بيها لفظا او فعلا و تبقى مستباحه…احنا مش عايشين فىً غابه دى دوله و اخيرا ربنا اللى بيحاسب

الاعدام لكل متحرش و مغتصب”.

تأتي هذه التغريدة تعقيبا على حادثة بسنت أو الشهيرة إعلاميا بـ”فتاة ميت غمر” التي تعرضت لتحرش جماعي، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس الشبان السبعة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر يوم الخميس الماضى.