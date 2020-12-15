عذب قلبي.. كليب جديد لـ نجوى كرم يُبصر النور الأسبوع المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لطرح كليب جديد بعنوان “عذب قلبي”، من إخراج وليد ناصيف، الأسبوع المقبل بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وقد علق مخرج الأغنية التي تم تصويرها بشوارع بيروت قائلاً :” إن الأغنية الجديدة إيقاعية، وتمثل تحديا جديدا من التحديات التي أخوضها دائما مع نجوى كرم وتتميز بمذاق خاص وبطابع اللعبة، كما حدث في الأغنيات الست التي جمعتني بنجوى كرم في السابق “. وأضاف، أن الأغنية تتميز بالنبض الجديد، وعودة تصوير الإنتاج الضخم إلى وسط بيروت.
وتأتي هذه الخطوة استجابة من شمس الأغنية نجوى كرم لجمهورها الذي أطلق هاشتاغ ” نجوى بدنا جديدك “. حيث طالبها متابعوها بعمل جديد يترافق مع احتفالات أعياد الميلاد. وحرصت النجمة اللبنانية على الرد مطمئنة جمهورها بأنها تستعد لمفاجئته بأغنية جديدة قائلة ” بإمكانكم التحمس.. قريبا ”
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