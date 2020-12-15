شارون أوزبورن تكشف عن إصابتها بكورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية شارون أوزبورن، عن إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت أوزبورن، 68 عاماً، التي كانت ضمن فريق التحكيم سابقاً في برنامج «إكس فاكتور»، إنها دخلت لفترة وجيزة مستشفى بسبب إصابتها بالفيروس.
وأضافت أوزبورن المولودة في إنجلترا عبر تويتر مساء الاثنين: أردت أن أشارككم أنني أصيبت بكوفيد-19 وبعد دخولي المستشفى لفترة قصيرة، أنا الآن أتعافى.. يرجى أن يظل الجميع آمنين وبصحة جيدة.
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