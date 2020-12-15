بعد “صفر إيرادات”.. رفع “فيرس” من دور العرض المصرية

متابعة بتجــــــــــرد: رفعت شركات التوزيع المصرية فيلم “فيرس” للمخرج أسامة عمر، وبطولة ريم البارودي ووفاء صادق، من دور العرض السينمائي بسبب ضعف إيراداته التي لم تتجاوز 85 ألف جنيه بعد أسبوعين من طرحه، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وأعلن الدفراوي عدم تحقيق هذا الفيلم لأي إيراد، الجمعة الماضية، حيث جاء في البيان الصادر منه أنه حقق “صفر” إيرادات.

ويشارك في بطولة الفيلم شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، مها أبوعوف، نهير أمين، ياسمين رحمي، من تأليف وإخراج أسامة عمر.