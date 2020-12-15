انتحار مهند الحمدي في “دفعة بيروت” يثير السخرية.. إشادة بـ”العرضة السعودية”

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد محاولة مهند الحمدي الانتحار، هو الذي يقوم بدور الطالب السعودي منصور في مسسلسل “دفعة بيروت”، بكثير من السخرية والانتقادات اللاذعة بسبب الطريقة التي حاول فيها خنق نفسه، إذ استخدم ربطة عنقه وهو ينزل على الدرج، وتساءل المجمهور كيف يقبل مخرج العمل بعرض مشهد الانتحار بهذه الطريقة المضحكة وغير مقنعة.

الفرق بين مشهد انتحار عبدالحسين في درب الزلق ١٩٧٧، ومشهد انتحار مهند الحمدي في دفعة بيروت ٢٠٢٠.. كفيل بتوضيح كم تراجعت الدراما الخليجية في السنوات الأخيرة.. دمار شامل على جميع المستويات !!

من جهة أخرى، وبرغم السخرية من مشهد انتحار الحمدي، الا أنّه في الوقت عينه، حظي بإشادة واعجاب من الجمهور السعودي، بعد تقديمه العرضة السعودية، وهي رقصة شعبية في المسلسل، واعتبر المشهد من أجمل المشاهد في العمل.