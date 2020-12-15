جورج كلوني: ابني مصاب بالربو وأحاول حمايته من كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: يحاول الممثل جورج كلوني حماية طفليه من الأخطار التي تحيط بهما، ومع استمرار وباء كورونا في التأثير في حياة الناس في كل أنحاء العالم، قرر الممثل (59 عاماً) وزوجته أمل علم الدين (42 عاماً) التزام منزلهما في لوس أنجلس حيث يربيان توأميهما إيلا والكسندر البالغين (3 أعوام).

واعترف كلوني لصحيفة “الغارديان” البريطانية بأنّ “هذا العام كان سيئاً على الجميع. بدأ بشكل سيئ واستمرّ كذلك طوال العام، لكنني محظوظ جداً لأنني أعيش في منزل فيه بعض المساحة حيث نستطيع التجول في الخارج أحياناً”.

وعن سبب عدم مغادرته منزله منذ آذار (مارس)، قال كلوني إنه يريد المحافظة على سلامة ولديه وأمانهما، مضيفاً: “ابني مصاب بالربو. يقال أنّ الوباء ليس خطيراً عند الصغار. لكن هل نحن متأكدون من ذلك؟ لا نعرف شيئاً عن المدى الطويل لهذا الوباء حتى الآن”.

وأتاح الحجر الصحي لبعض الآباء فرصة لمشاهدة الأفلام وربما حتى لعب بعض الألعاب، أمّا كلوني فكان منهمكاً في إطلاق فيلمه الجديد الذي سيبثّ عبر “نتفليكس”. لكن الممثل لا يرجح أن يشاهد توأماه أيّاً من أعماله في الوقت الحالي، فهما يهتمان أكثر بركوب الدراجات وبأن يكونا طفلين عاديين.

وأضاف كلوني ببصيص أمل وإيجابيّة قائلًا: “كان عاماً سيئاً لكننا سنجتازه. أنا مؤمن بذلك من كل قلبي. ولو لم أؤمن بذلك فأنا لا أعرف كيف سنربي أطفالاً في هذا العالم من دون تفاؤل. آمل وأؤمن بأننا سنتجاوز هذه الأزمة وسنصبح أشخاصاً أفضل”.