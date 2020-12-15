“باب الجمال”.. مفاجأة محمد منير في ختام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الكينغ محمد منير، لطرح ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “باب الجمال”، الذي يعود به للتعاون مع شركة “قنوات” بعد ألبوم “وطن”.

منير انتهى من تسجيل جميع أغنيات الألبوم، ووضع لمساته الأخيرة عليه نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث من المنتظر أن يتضمن أغنيات مختلفة أبرزها “باب الجمال” التي اختارها “الكينغ” عنواناً للألبوم، وتعاون خلالها للمرة الأولى مع فريق عمل شبابي، حيث كتب كلماتها الشاعر أحمد حسن راؤول، ولحنها سامر أبو طالب، ووزعها عمر إسماعيل.

ومن بين مفاجآت الألبوم الذي ينتظره جمهور محمد منير، أغنية باللهجة النوبية سوف تحمل عنوان “توب الفرح”، التي تحمل في موسيقاها علامات الفرح والبهجة، وهو ما حرص عليه منير في هذا الألبوم، حسبما أعلن في تصريحات سابقة أنه سيكون بعيداً عن الكآبة والحزن.

الألبوم يحوي أيضاً أغنية بعنوان “أنا رايق” من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، والتوزيع لـ أسامة الهندي.

ويتعاون محمد منير، خلال الألبوم مع الموزع الألماني رومان بونكا، في أغنية بعنوان “ارسم حبيب شبهك” من كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز.

تجدر الإشارة إلى أن محمد منير، طرح خلال شهر تموز (يوليو) الماضي فيديو كليب أغنية “الناس في بلادي” من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب بتوقيع المخرج أحمد عبدالمحسن.

وطرح منير آخر ألبوم غنائي له العام الماضي 2019، وحمل اسم “وطن”، تعاون خلاله مع شركة قنوات للإنتاج الفني، وضم الألبوم خمس أغنيات فقط هي “ابعد عينيك عني”، “لو باقي في عمري”، “أهل أول”، “طاق طقية”، وأخيراً “روح”.”باب الجمال” مفاجأة محمد منير لجمهوره في ختام 2020.