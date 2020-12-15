ريهام حجاج تخوض الماراثون الرمضاني المقبل بـ كل ما نفترق .. (تفاصيل)

ريهام حجاج تبدأ تصوير أولى مشاهدها من مسلسلها الجديد "كل ما نفترق"، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

مسلسل "كل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، من إنتاج شركة سينرجى وطارق الجناينى، وتأليف محمد أمين راضى،

وإخراج كريم العدل.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن والدراما، ومنهم ريهام حجاج

وخالد النبوى ومحمود حميدة، بالإضافة إلى ظهور الفنانين أشرف زكى ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين المشاركين، والذي تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.