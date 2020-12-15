ريهام حجاج تخوض الماراثون الرمضاني المقبل بـ كل ما نفترق .. (تفاصيل)

ريهام حجاج تبدأ تصوير أولى مشاهدها من مسلسلها الجديد "كل ما نفترق"، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
مسلسل "كل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، من إنتاج شركة سينرجى وطارق الجناينى، وتأليف محمد أمين راضى،وإخراج كريم العدل.
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن والدراما، ومنهم ريهام حجاج
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