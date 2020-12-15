رانيا يوسف تستأنف تصوير اللعبة

استأنفت الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل «اللعبة» مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.

مسلسل «اللعبة 2» أشرف على كتابته

فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول «وسيم ومازو»، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

ويعرض لرانيا يوسف الجزء الثانى من مسلسل «الآنسة فرح» على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى «Jane the virgin»، وتشارك رانيا يوسف فى بطولته إلى جانب أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.

وتستعد رانيا لاستئناف تصوير مسلسلها «شارع 9» تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، صبا رفاعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.