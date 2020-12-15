رامز جلال ينتظر عرض أحمد نوتردام

<< ينتظر النجم رامز جلال، عرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزاً للعرض، وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة فى البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوى، الذى يعود إلى أدوارالشر فى الفيلم.
ويجسد رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية «أحدب نوتردام» بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.
ويفكر رامز فى جذب انتباه السفاح
ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: بيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، من تأليف لؤى السيد.
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