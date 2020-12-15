«كان يوم ثلاث» عرض مسرحى يستعرض مشاكل الشباب

صرح المخرج عمرو الشاعر بأنه تم الانتهاء من بروفات مسرحية «كان يوم ثلاث»، على أن تعرض يوم 28 من الشهر الجارى على مسرح الهوسابير، وهى من إعداد وإخراج عمرو الشاعر وتنفيذ مصطفى السيد ومحمد صابر ومحمد سيدمساعدين للمخرج، بطولة الفنان الشاب عبدالرحمن مسعود.
تدور أحداث المسرحية حول توجيه رسائل عدة للمجتمع بشكل درامى كوميدى وتجسد للمشاهد أحداث واقعية من المجتمع.
وتتناول المسرحية مواضيع وقضايا مهمة كالرشوة
كما تجسد المسرحية المشاكل التى تواجه الشباب كالزواج كما تتناول فكرة بعض البنات اللاتى يرغبن فى الزواج من الأغنياء لأجل أموالهم ولو لم يتوفر هذا الشخص لا تقدم الفتاة على الزواج.
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