(تفاصيل) .. وائل جسار يحيي حفلات الكريسماس بالقاهرة

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يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفلات الكريسماس بالقاهرة، وذلك يوم الخميس، الموافق 31 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه.
وأعلن وائل جسار عن إحيائه حفلين، الأول بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، والثانية بأحد فنادق وسط البلد، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشر صور البوستر الدعائي للحفلات، والمدون عليه طريقة الحجز وموعد ومكان الحفل.
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وكان النجم اللبنانى وائل جسار أحيا فى وقت سابق
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