(فيديو) .. عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه "يا أنا يا لأ" و "محسود"

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أحدث أغانيه، حيث نشر البرومو الدعائي لأغنيتان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

الأولى بعنوان "يا أنا يا لأ": من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

شاهد البرومو الدعائي لأغنية " يا أنا يا لأ "

والثانية تحمل إسم "محسود": من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

شاهد ايضاً .. البرومو الدعائي لأغنية "محسود"

اقرأ ايضاً .. مفاجئة جديدة حول انفصال عمرو دياب دينا الشربيني

وكان قد طرح الهضبة مجموعة من الأغاني الـ "Single" خلال الصيف الماضي وهي " أهي أهي"، "أماكن السهر"، "الجو جميل".

كما أحيا حفلاً غنائيا كبير لإحدى شركات الإتصالات الشهيرة، يوم الجمعة الماضى بقصر عابدين، وذلك وسط حضور نخبة من

نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وفاجأ الحضور خلال الحفل ب غناء مقطع صغير من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.



جدير بالذكر أن آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16أغنية، وأبرزهم: "جامدة بس"، "سهران"، "هيعيش يفتكرني"، "جميلة"، "بالضحكة دي"، "عم الطيب"، "مكانك في قلبي"، "حلوة البدايات"، "زي مانت"، "يا روقانك"، "روح"، "بحبه"، "قدام مرايتها"، "يوم تلات" و"أول يوم في البعد".