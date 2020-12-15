بالرغم من أنه كبير في السن..سانتا كلوز يتمتع بمناعة ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ 56 دقيقة

وجهت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، رسالة مطمئنة إلى أطفال العالم ، مفادها بأن سانتا كلوز يتمتع بمناعة ضد فيروس كورونا.

وقالت المشرفة على إدارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: “سيكون سانتا كلوز بالتالي قادراً على تقديم الهدايا للأطفال في ليلة 24 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري”.

وتابعت: “أتفهم القلق على سانتا كلوز لأنه كبير السن”، وهو بالتالي من فئة عمرية يشكّل الوباء خطراً أكبر عليها.

وأضافت “أستطيع أن أقول لكم إن سانتا كلوز محصّن ضد هذا الفيروس”، مشيرة إلى أنها أجرت معه محادثة قصيرة.

وتابعت العالِمَة قائلةً “إنه في حال جيدة جداً، وكذلك السيدة كلوز، وهما مشغولان للغاية في الوقت الراهن”.

وطمأنت فان كيركوف أيضاً الأطفال الذين يتساءلون هل تأثر سانتا كلوز هو الآخر بالقيود على السفر إلى بعض الدول.

وأكدت أنه “سيكون قادراً على دخول المجال الجوي والخروج منه” وفق رغبته، وسيستطيع بالتالي “توزيع هداياه”.

لكنّ فان كيركوف حرصت على أن تقرن الأخبار المفرحة للأطفال بنصائح تتعلق بالإجراءات الوقائية.

وشددت على أهمية “أن يفهم جميع أطفال العالم ضرورة التقيّد التام بالتباعد الجسدي بينهم وبين سانتا كلوز”.

ودعت الخبيرة الأطفال إلى أن يأووا إلى الفراش “باكراً عشية عيد الميلاد”، علماً بأنها هي نفسها أم لولدين صغيرين، مكررةً أن “سانتا كلوز سيكون قادراً على السفر حول العالم لتقديم هداياه”.