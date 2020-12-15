شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "كل ما نفترق" بعد نجاح "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة ريهام حجاج، تصوير مسلسلها الجديد "كل ما نفترق" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وطارق الجناينى، وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل، حيث انطلق التصوير يوم السبت الماضى، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون.

واستطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوار المميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها .

آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على .