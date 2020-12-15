شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عدد كبير من الجوائز تتعدي قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية: وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق وتمنح الجوائز الآتية :

جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل مؤلف مسرحى :جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة افضل مؤلف صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل إخراج مسرحى: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل مخرج صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

أما جائزة أفضل ( دور أول) رجال فهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقديروجائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير.

وتمنح جائزة أفضل ممثلة صاعدة كجائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وجائزة أفضل تصميم ديكور: جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم أزياء : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم إضاءة : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل موسيقى مسرحية :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم استعراضات :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل دراماتورج : جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقديروجائزة الاشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.

كما للجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة.

أما جوائز المقال النقدي والبحث النظري ، فتنقسم إلى: جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية وقيمتها 5 آلاف جنيها وجائزة البحث النقدى وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير