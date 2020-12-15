شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتوقع 8 فرق للتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهة نارية بين كبار أوروبا، وستتقلص الفرق المشاركة إلى 8 فرق فقط للمنافسة في الدور ربع النهائى، ووسط الاهتمام العالمى بقرعة دوري الأبطال، نشر النجم يوسف الشريف في رسالة على حسابه بموقع "تويتر"، توقعاته بأسماء الفرق التى يمكن أن تتأهل للدور ربع النهائى فى دورى أبطال أوروبا.



يوسف الشريف على تويتر

وتوقع يوسف الشريف، الفرق الثمانية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا: "مانشستر السيتي- بايرن ميونخ- أتليتكو مدريد - ليفربول- يوفينتوس- برشلونه- دورتموند- ريال مدريد".

وأسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت أمس الاثنين فى مقر اليويفا بنيون (سويسرا)، عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وموقعتين ألمانيتين إنجليزيتين بين لايبزيج وليفربول، بطل نسخة 2019، وبروسيا مونشنجلادباح ومانشستر سيتي.

ولن ينسى عشاق كرة القدم آخر مواجهة جمعت برشلونة وبي إس جي فى نفس الدور في موسم 2016/2017 حينما فاز باريس ذهاباً برباعية نظيفة قبل أن يقلب البارسا الطاولة فى سيناريو جنوني بكامب نو ذهابا 6-1 ليقصي الباريسيين بفضل تألق البرازيلي نيمار، الذي يلعب الآن فى العاصمة الفرنسية وسيواجه فريقه السابق وصديقه المقرب ليونيل ميسي.

ويسعى الفريق الباريسي لتكرار إنجاز الموسم الماضي حينما تأهل للنهائي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، والذي سيواجه لاتسيو الإيطالي في ثمن النهائي، كما أسفرت القرعة عن مواجهة إسبانية إنجليزية قوية بين أتلتيكو مدريد، متصدر الليجا وتشيلسي، إضافة لمواجهة أخرى مثيرة بين بورتو ويوفنتوس، وصدام بين إشبيلية وبروسيا دورتموند.

فى حين سيلعب ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بالتشامبيونز ليج، أمام أتالانتا الإيطالي، وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الفترة بين 16 و24 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب في الفترة بين 9 و17 مارس.

من جهته قال لويس ألبرتو لاعب وسط لاتسيو الإيطالى، إن فريقه سيواجه بايرن ميونخ الألماني بدون أي خوف، وكتب عبر حسابه على تويتر، "قرعة معقدة، سنواجه حامل اللقب.. لكن بدون خوف ورؤوسنا مرفوعة دائمًا".