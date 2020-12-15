شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين تكشف آخر تطورات إصابتها بـ 5 أورام فى رقبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حسناء سيف الدين آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بورم في رقبتها أمس الاثنين، حيث وجهت الشكر لكل من حاول الاتصال بها والإطمئنان عليها واعتذرت عن عدم قدرتها على الرد حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. "ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا وعلى الواتس اب واسفة جدا لكل اللي كلمني وما ردتش بس كان يوم صعب ومتعب جدا".

وأضافت حسناء سيف الدين: "الحمد لله مبدئياً أحب أشاركم آخر تطورات حالتي الصحية، الورم طلع مَش واحد، طلعوا خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل عينة للتأكد إذا كان حميد أو لا هيتأجل لأنه اثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة اكتشفوا انه نسبة التجلطات عندي عالية جداً وطبعاً الموضوع دا أهم من الجراحة وما كنش في الحسبان".





وتابعت:"ادوني حقن وأدوية لسيولة الدم وعملت تحاليل واشعات جديدة لموضوع التجلطات ولقوها على الرئة وهنعمل أشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ولسه معملتهاش، هعملها كمان شوية بإذن الله و َش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا ازاي؟!! أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ!! الحمد لله على كل شيء".

وأشارت إلى أنها تم احتجازها في المستشفى لحين انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويجدوا لها حل وبعدها تعود لإجراء جراحة رقبتها.

وتشارك حسناء سيف الدين في بطولة مسلسل "سكن البنات" وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالى، حجاج عبد العظيم، حسناء سيف الدين، ومنة فضالى، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.