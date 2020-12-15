شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتجاهل تقارير حياتها المنفصلة عن زوجها كانى ويست بصورة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان كيف تستمتع بوقتها بشتى الطرق متجاهله تماما ما يتردد عنها بوسائل الاعلام و كأنها تؤكد للعالم أنها موجودة فقط لتعيش حياة فاخرة بعيدة تماما عن المشاكل و الالتفات لما تردده وسائل الاعلام حول العالم .

بعد ساعات من تداول تقارير بأهم وسائل الاعلام مثل " دايلى ميل " و " بيبول" أن كيم كاردشيان تعيش حياة منفصلة عن كانى ويست، قررت كيم أن تنقل صورة لاستمتاعها بوقتها دون الالتفات لما يتردد .

نشرت كيم كاردشيان البالغة من العمر ( 40 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة من عطلة عيد ميلادها الأربعين ، حيث ظهرت على لوح التجديف بينما كانت ترتدى ملابس السباحة ذات اللون الأزرق الفاتح ، إضافة الى ارتدائها " شورت " اللون الأزرق الداكن من مجموعة " Rielli shorts " و سعره 52 جنيه إسترلينى .

يذكر أن عدد من التقارير أشارت خلال الساعات القليلة الماضية أن كيم كارداشيان وكانى ويست "يعيشان حياة منفصلة" ، فكيم وكانى اللذان تزوجا فى عام 2014 ولديهما أربعة أطفال نجيا من مشاكل زوجية خلال الصيف الماضى وذلك وسط مشاكل الصحة العقلية المستمرة لكانى ومحاولته الفاشلة للرئاسة.

تصدر الزوجين اسم عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " ديلى ميل " و بيبول " ، حيث يقال إن الزوجين القويين لا يزالان معا ، لكن أحد المصادر أخبار موقع " بيبول " أكد أنهم "يعيشون حياة منفصلة إلى حد كبير" حاليا ، حيث أضاف المصدر أن كيم لديها عمل ومشاريع مهمة بالنسبة لها ، وكانى لديه أعماله أيضا الذى يركز فى تنفيذها حاليا ".

وأشار المصدر إن حياة كيم وكانى "لا تتداخل كثيرا" و ليست مشتركه مثل قبل، و فى الحقيقة أن كيم كاردشيان سعيدة بالتركيز على الأشياء التى تعشقها .

فهى منشغلة بالعديد من المشاريع بما فى ذلك خط ملابسها " SKIMS " كذلك عملها القانونى فى إصلاح السجون.

من جانب اخر أن كانى البالغ من العمر ( 43 عاما ) بعد محاولته الفاشلة لمنصب رئيس الولايات المتحدة لم يكن نشط على Twitter منذ 4 نوفمبر مثلما كان نشط فيما قبل ، ولم يظهر مغنى الراب علنا مع عائلة كارداشيان منذ احتفال كيم بعيد ميلادها الأربعين فى فى شهر أكتوبر الماضى ، و فى الحقيقة يبدو أن كانى ويست يواصل التركيز على مشاريعه الإبداعية الخاصة ، مثل علامته التجارية Yeezy والموسيقى الجديدة ، كما أعلن مغنى الراب الشهير " Pusha T " مؤخرا أنه سيكون منتجا لألبومه القادم.