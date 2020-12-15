شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة الماريمبا "نسمة عبد العزيز" تحيى حفلا غدا فى أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء غدا الأربعاء حفلا فنيا لعازفة الماريمبا الشهيرة بنسمة عبد العزيز وفرقتها يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية إلى جانب عددًا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التى أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

منها "فى هويد الليل"، و"البخيل وأنا" لعمر خيرت، و"فى يوم وليلة" لمحمد عبد الوهاب، و"حلوة يا بلدي" و"سواح" لبليغ حمدى، و"حارة السقايين" لمنير مراد، و"يا واد يا تقيل" لكمال الطويل، و"يونس لمحمد رحيم"، و"سهر الليالي" لإلياس رحبانى.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.