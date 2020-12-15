24 ديسمبر.. بوسي تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح جامعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحيي المطربة بوسي حفلًا غنائيًا، الخميس 24 ديسمبر على مسرح جامعة مصر، بمناسبة "الكريسماس".

نشرت بوسي بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"استنوني هكون معاكوا يوم 24 ديسمبر في حفلة الكريسماس على مسرح جامعة مصر".

يذكر أن، الفنانة بوسى شاركت الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، وتم عرضه يوم 27 نوفمبر 2019 على الإنترنت.