محمود العسيلي يتغزل في زوجته (صوة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تغزل المطرب محمود العسيلي في زوجته أمينة عبد المنعم.
نشر "العسيلي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"إنتي الخيال لما بيدخل في الحقيقة مافيش أحلام بتكون بعيدة".
وطرح محمود العسيلي أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، 27 أغسطس الماضي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.
كما طرح العسيلي منذ يومين أغنية "دنيا جديدة" مع المطرب أمير عيد، عبر موقع "يوتيوب".
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