الخميس..حفل تامر حسني وحسين الجسمي في دبي

يحيي الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق.

يقام الحفل يوم الخميس، الموافق 17 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وتم نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.

يشارك في الحفلات الغنائية للمهرجان، الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوى كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات القائة وتوفير

وسئل التعقيموالتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.

تضم فعاليات المهرجان عدد كبير من الأنشطة التسويقية والغذائية والثقافية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، وعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تقام في المهرجان كل عام.

اقرأ أيضاً..نفاد تذاكر حفل تامر حسني وحسين الجسمي في دبي

يذكر ان الجسمي قد طرح مؤخراً

أغنية"لبة العيون"، والتي تخطت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي،توزيع:حسام كامل، ويقول مطلعها"لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّالشوق وارضفه رَضفين".

وكانت أحدث إصدارات حسني الغنائية، من خلال أغنية "نفس النهاية"، والتي سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام.