تراند اليوم : نيللي كريم غرقت الدنيا برتقال – إتفرج

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نيللي كريم من جلسة تصوير جديدة، وهي ترتدي ثوب باللون البرتقالي، مع حزام عريض على وسطها، وأضافت شال على كتفيها من نفس الألوان.

ومن الناحية الجمالية، استخدمت نيللي كريم ميك اب لامع يبرز جمالها، وحرصت على تسريحة شعر المسترسل للخلف.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في بطولة فيلم “الثلاثاء 12″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

و تدور أحداث الفيلم حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، و كل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

كانت أخر أعمال نيللي كريم مسلسل ” 100 وش” الذى عرض في السابق الرمضاني السابق مع الفنان أسر ياسين، و شاركهم في البطولة مجموعة من الفنانين، و حقق المسلسل نجاحا كبيرا و صنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، فكان المسلسل بطولة مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، و عدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وكانت الفنانة نيللي كريم ردت على الانتقادات التي طالت فيلمها الأخير “خط دم”، من خلال لقائها في برنامج “the insider aribia”.

وقالت “نيللي” من خلال اللقاء: “أنا مش من الناس اللي بتزعل خالص ودي حاجة لطيفة من الجمهور، معنى كده إن الناس اتفرجت على الفيلم بغض النظر عن الفيلم عجبهم ولا معجبعمش، وفي الآخر الجمهور حر”.

وكتبت الفنانة نيللي كريم سابقا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا لها، تعرب خلاله عن استيائها وضجرها من ظاهرة التنمر التي اجتاحت المجتمع، لا سيما عبر السوشيال ميديا.

وطالبت نيللي كريم، متابعيها بالكف عن التنمر والتجريح في الآخرين، إذ كتبت: «كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس.. علموا أولادكم الرحمة وتقبّل الآخر».



