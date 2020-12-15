تراند اليوم : صادم ..زوجة تامر حسني تكشف نصفها الأسفل باطلالة ساخنة

يواصل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور وفيديوهات لزوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، منذ انتشار نبأ انفصالهما، الشهر المنصرم.

وفي هذا الصدد تداولت صفحات بمواقع التواصل، اليوم، صورة جريئة لمصممة الأزياء بسمة بوسيل، واثرتها بعناوين وتعليقات متنوعة، صبت معظمها في جانب الإطراء والإشادة والإعجاب بإطلالة زوجة تامر حسني.

وبالبحث عن مصدر الصورة المتداولة، وجدنا أنها نشرت في وقت سابق، عبر حساب بسمة بوسيل، في موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، في الصورة، بفستان قصير جدا ولامعا، باللون الأسود، مع قبعة وحذاء طويل باللون الأسود، مما كشف معظم نصفها الأسفل.

وحازت إطلالة زوجة الفنان تامر حسني، على ما أكثر من 72 الف إعجابا، ومئات التعليقات التي تنوعت بين الإطراء والإشادة والغزل والتحرش.

يأتي ذلك بعد أن ظهرت زوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بالمايوه وحافية القدمين وسط البحر.

وشاركت بسمة بوسيل، جمهورها ومتابعيها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، بصور توثق إستعراضها لمفاتنها وجمالها وأناقتها وانوثتها الطاغية داخل البحر.

وعلقت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، على إطلالتها، بكلمة واحدة فقط، إلا أنها تحمل الكثير من المعاني والمشاعر تجاه جمهورها ومتابعيها، حيث قالت: “أحبكم” ووضعت نهاية تعليقها إيموجي قلب باللون الأحمر.

وظهرت زوجة الفنان تامر حسني، بالمايوه مع نظارة انيقة بحجم متوسط، وحافية القدمين، على يخت بوسط البحر، فيما يدها اليسرى تقاوم الرياح التي رفعت ملابسها الشفافة من الأسفل وكشفت نصفها الأسفل.

ووجهت النجمة المغربية، ظهرها نحو الكاميرا، فيما عينيها الساحرتان تنظران من خلف النظارة باتجاه الأفق البعيد، وشفتيها تسترسل ابتسامة ممتلئة بالرقة والأنوثة الطاغية.

وحظيت الإطلالة بتفاعل كبير من قبل متابعيها، حيث وصل عدد الإعجابات إلى أكثر من 103 ألف إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي تتغزل بجمالها ورشاقتها ومفاتنها المكشوفة بعضها. ومؤخرًا تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة إغراء جريئة وأنيقة للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني.

وارفق رواد مواقع التواصل، الصورة بعناوين وتعليقات تتغنى بجمال وأناقة وانوثة بسمة بوسيل، وأيضا عبارات وكلمات غزل وتحرش بشكل مفضوح.

ووصف بعض المتابعين زوجة الفنان تامر حسني، بعدة اوصاف تليق بجمالها ورشاقتها، منها ملكة جمال العالم العربي، وملكة جمال المغرب، وساحرة عقول الشباب.

وبدت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، في الصورة، مرتديةً بنطالًا جينزًا مقطع من الركبة، باللون الأزرق، مع فانيلة ضيقة باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود.

واختارت النجمة المغربية، لإطلالتها الأنيقة، تسريحة شعر شديدة النعومة والجاذبية، انسدلت خصلاتها على عنقها وخديها بحميمية مفرطة.

وتعمدت زوجة النجم المصري تامر حسني، الجلوس على حافة حجر متوسط، مما أبرز أردافها، بطريقة مثيرة للعيان.

وعند البحث عن مصدر الصورة المتداولة للفنانة المغربية، اتضح أنها نسخت من حسابها على موقع إنستغرام، حيث سبق وأن نشرتها عبره، في وقت سابق.

يأتي ذلك بعد وقت قصير، من تلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جمهور الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسیل، صدمة كبيرة بعد إعلان الأخيرة إنفصالهما، وأنهما يحضران معًا لخطوات الطلاق، قبل أن يتصالحا عقب ذلك.

وتبادل الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، بعد إنهاء خلافهما إثر تدخل عدد كبير من المشاهير العرب، رسائل غرامية بينهما، وأيضا رسائل عتاب عبر خاصية الستوري على حسابيهما بموقع إنستغرام.

هذه الرسائل المتبادلة بين الزوجين أنهت جدال كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان بسمة في وقت سابق من مصالحتها مع زوجها، انفصالها عن تامر حسني عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وكتبت بوسيل في إعلانها: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة أنه مش بيعملي احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم أن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق”

https://www.instagram.com/bassmaboussel/?utm_source=ig_embed



