تراند اليوم : من القلب للقلب.. درة في زيارة لمستشفي الناس – صور

في لفتة إنسانية من الممثلة درة قامت بزيارة لمستشفى الناس للأطفال لعلاج القلب.

ونشرت درة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق Instagram: “سعيدة بزيارتي لمستشفى النّاس للأطفال لعلاج القلب بالمجان وهي الأكبر في الشرق الأوسط وجولتي فيها برفقة الدكتورة أنيسة حسّونة وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها وأتمنى من قلبي الشفاء لكل الأطفال

????”.

وشاركت درة مؤخرا في حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا” من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

“إلا أنا” كان يضم في البداية 6 حكايات، هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم “ربع قيراط”.



