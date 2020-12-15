تراند اليوم : من القلب للقلب.. درة في زيارة لمستشفي الناس – صور

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في لفتة إنسانية من الممثلة درة قامت بزيارة لمستشفى الناس للأطفال لعلاج القلب.
ونشرت درة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق Instagram: “سعيدة بزيارتي لمستشفى النّاس للأطفال لعلاج القلب بالمجان وهي الأكبر في الشرق الأوسط وجولتي فيها برفقة الدكتورة أنيسة حسّونة وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها وأتمنى من قلبي الشفاء لكل الأطفال
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وشاركت درة مؤخرا في حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا” من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.
“إلا أنا” كان يضم في البداية 6 حكايات، هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، قدمت ريهام عبد الغفور السابعة وحملت اسم “ربع قيراط”.