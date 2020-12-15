تراند اليوم : هذه الصور تسببت في حبس سما المصري – اتفرج بهدوووووء

كتب – الخليج 365

أثارت الفنانة سما المصري ضجة كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر لها الكثير من الصور و الفيديوهات المثيره للجدل التي أصبحت حديثا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أثرت جدل واسع بين متابعين الفنانة سما المصري بعد نشر فديوهات لها في منزلها و في حديقة منزلها عبر حسابها الشخصي علي انستجرام .

حيث علق المتابعين أين “أين الناس الذي يشاهدون أشياء هكذا و لم يتم أخبار أحد عن الفيديوهات و الصور الخاصة ب الفنانة سما المصري” ثم قامه الكثير من المتابعين بإلغاء المتابعة لها عبر حسابها علي انستجرام .

و من الفيديوهات التي أثرت جدل الكثير من المتابعين عندما نزلت سما المصري الي الشارع و هيا تسأل عدد كبير من الناس أسأله مقابل جائزة حيث تفاجأ الكثير من المتابعين بعرض هذه الفديو و قامه بتعليق عليه و مشاركته مما أصبح من المحتويات الرائجة علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت سما المصري في الفديو و هيا تسأل شاب عن بعض الأسئلة مقابل الفوز و لكن عند ظهور الشاب فعل شئ مما جعل الفنانة سما المصري في وضع محرج ثم قامت بضحك علي ذالك الموقف و طرحت عليه بعض الأسئلة و قامت بإعطائه الجائزة ، مما جعل الجمهور يشاركه هذه الفديو و يعلقون عليه .

و بعد الكم الهائل من التليقات و المشاركة ردت سما المصري انا بنشر صور و فديوهات خاصه بحياتي الشخصية و ليس لها علاقة بأي شئ أخر مجرد حياتي الشخصية عند لقاءها في أحدي التحقيقات و لكن بعد ذالك تم فرض عليها بعض التعويضات و التي تبلغ ما يقارب مئة ألف جنية مصري و الأن يتم التحقيق معاها .



