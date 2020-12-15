مبادرة "أيامي" الشبابية تنظم حفلاً موسيقياً في بيروت

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نظمت مبادرة "أيامي الشبابية العربية للموسيقى والفنون” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حفل غنائي خاص في كليّة الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.

افتتح الحفل العازف الموسيقي غارين جيناشيان بأداء خاص لأغنية Moonlight Sonata لبيتهوفن على البيانو. ومن ثم قدّمت "جوقة الفيحاء" المعروفة بحرفيتها العالية عرض خاص لأغنية "أهدافي" التي أطلقتها "مبادرة أيامي" مؤخراً. كما شاركت فرقة الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية (LeBAM) في الحفل من خلال عرض موسيقي كلاسيكي مميّز.

بالإضافة الى ذلك، شاركت المطربة أميمة الخليل بإطلالة خاصة حيث أدّت أغنية "عصفور طلّ من الشباك" ورافقها بالعزف على البيانو المؤلف الموسيقي هاني السبليني. وفي الختام، قدّم كلّ من جوقة الفيحاء وفرقة الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية (LeBAM) آداء مزدوجاً لأغنيتا "مهما يتجرح بلدنا" وأغنية "أهدافي معاً.

يذكر أن هذا الحفل الموسيقيّ الذي أتى بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هدف إلى تمكين الشباب، وتمحور حول العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، لنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة – أجندة 2030 حيث تحرص مبادرة "أيامي" على اعتماد الفنون والموسيقى لإيصال رسالتها، وذلك لما تمثّله هذه الأخيرة من وسائل بسيطة وسهلة الاستيعاب، ولكن قوية التأثير، وبالتالي قدرتها على إيصال رسائل معقدة تعزّز مشاركة الناس والمجتمعات على امتداد المنطقة دون إغفال أحد.