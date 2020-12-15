ناصيف زيتون يحيي حفل رأس السنة في دبي

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يحيي النجم العربي "ناصيف زيتون" حفل رأس السنة في المركز التجاري في إمارة دبي، بتنظيم من شركة "مومينت ايفينت".

وأبدى "زيتون" حماسه للحفل الذي سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من عدوى فيروس كورونا، متوقعاً أن يكون الحفل مميزاً وناجحاً على غرار الحفلات السابقة التي نظمتها الشركة.

وأضاف "زيتون" في تصريحات خاصة: "أستعد حالياً لإحياء حفل رأس السنة في دبي.. اشتقت كثيراً للغناء في دبي التي يعشقها العالم بأسره".

وتابع: "أتوق كثيراً للوقوف أمام الجمهور والتفاعل معه، أتمنى أن يعود الجمهور ليزيّن الحفلات في أسرع وقت.. فالجماهير العنصر الأجمل في أية مناسبة".