مدحت العدل يعلن: نويت الترشح لانتخابات نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن السيناريست مدحت العدل ترشحه في انتخابات نادي الزمالك القادمة.
كتب "العدل" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحه الزمالك، الزمالك فقط، وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".
أكد السيناريست الدكتور مدحت العدل، أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرا في القلعة البيضاء.
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