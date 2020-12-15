فيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنية "يا انا يا لأ"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان عمرو دياب اليوم عبر صفحته بموقع يوتيوب، برومو أحدث أغانيه، وهي بعنوان "يا انا يا لأ"، والتي سيحمل اسمها الألبوم المقرر صدوره يوم 25 ديسمبر الحالي.

وتقول كلمات الأغنية، "الليلة.. ننبسط م القلب الضحكة طالعة، الليلة معاك، يا حبيبي معاك، الليلة والعة. يا أنا يا لأماحدش تاني، يا أنا يا لأ ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أرق، بلف وادور، وأنا معذور ومعايا حق".

عمرو كان قد كشف عن موعد طرح الألبوم، في الحفل الذي أحياه الجمعة الماضي في قصر عابدين، وقدم به مقاطع من أغنية "محسود"، وهي من كلمات المستشار تركي أل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي. ويضم الألبوم، مجموعة من الأغاني "الجو جميل"، من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد عادل، و"قدامنا طول الليل مواويل"، و"أهه أهه"، التي شاركته فيها المطربة اليونانية إيريني ببادوبلو، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.